Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 122,86 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 122,86 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 122,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.961 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 11,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 99,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 19,10 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Aktie aus.

