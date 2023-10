Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag billiger

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 123,20 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,2 Prozent auf 123,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 123,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.195 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,39 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,44 EUR.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,63 EUR im Jahr 2023 aus.

