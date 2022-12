Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 111,20 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,66 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.081 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 8,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,18 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.309,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 10.518,00 EUR eingefahren.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Lufthansa-Aktie zieht kräftig an: Lufthansa stockt Gewinnprognose für 2022 auf - Swiss legt sich neue Langstreckenjets zu

Boeing-Aktie springt an: Air India plant offenbar Rekordbestellung bei Airbus und Boeing - Airbus-Aktie freundlich

