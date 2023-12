Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 139,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 139,74 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 138,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 29.975 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,25 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.

