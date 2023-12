Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 139,60 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 138,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.789 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,98 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 3,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,88 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,01 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,25 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

