Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Dienstagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 139,32 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 139,32 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.733 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 108,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.897,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

