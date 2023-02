Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag schwächer

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 124,76 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 124,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.297 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 20.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR an. Gewinne von 0,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 44,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,13 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 20.644,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR umgesetzt.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,63 EUR je Aktie.

