Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 144,46 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 144,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 144,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.811 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 5,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,42 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,75 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,57 EUR je Aktie aus.

