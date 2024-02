Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 145,26 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 145,26 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,26 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,80 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.700 Stück gehandelt.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 114,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 21,46 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,42 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,75 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.644,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight

Investment-Tipp Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

JP Morgan Chase & Co. gibt Airbus SE (ex EADS)-Aktie Overweight