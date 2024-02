Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Vormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 143,98 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 143,98 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 143,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.637 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 152,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). 6,14 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 26,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,42 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150,75 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.886,00 EUR – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,57 EUR im Jahr 2024 aus.

