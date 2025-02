Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 167,68 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 167,68 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 163,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,56 EUR. Zuletzt wechselten 166.456 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 173,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 3,66 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,61 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 173,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 15,69 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Ausblick: Airbus SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter