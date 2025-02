Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 164,94 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 164,94 EUR. Bei 163,06 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 167,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 253.711 Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 173,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,89 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,69 Mrd. EUR.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

