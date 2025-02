Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 166,42 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 166,42 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,50 EUR nach. Bei 167,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 31.019 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 173,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,05 Prozent.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 169,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 15,69 Mrd. EUR, gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,45 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

