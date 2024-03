Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 167,14 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,14 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.708 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,27 Prozent niedriger. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 116,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 30,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

