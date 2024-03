Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 168,44 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 168,44 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 168,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.318 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 116,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 160,00 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie verdient. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,65 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Aufschläge in Paris: CAC 40 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag freundlich