Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 166,38 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 166,38 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,68 EUR aus. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 165,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.694 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 18.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,14 EUR. Gewinne von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 116,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 30,00 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,00 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.886,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

