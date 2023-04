Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt Stellung am Mittag

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,54 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 128,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 128,04 EUR. Bei 128,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.290 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,28 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 48,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 16.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 20.644,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 16.994,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Todesflug Rio-Paris: Airbus und Air France freigesprochen - Aktien steigen

NYSE-Titel Boeing-Aktie sackt ab: Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

HENSOLDT-Aktie deutlich höher: HENSOLDT rechnet mit hohem Auftragsvolumen vonseiten der Bundeswehr

