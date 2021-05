Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 95,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 96,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,79 EUR. Zuletzt wechselten 26.288 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.04.2021 bei 104,56 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,51 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,31 EUR. Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie im Minus: Airbus hält an Plänen für Konzernumbau fest

Airbus-Aktie und Co.: Durchbruch bei Verhandlungen über neuen europäischen Kampfjet

Airbus-Aktie fester: Airbus rüstet sich mit neuer A320-Endmontage für Erholung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus