Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 159,04 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 159,04 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,52 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.217 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren abgeworfen

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE (ex EADS)-Aktie