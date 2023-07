Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Verlusten

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 133,18 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 133,18 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 132,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.937 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 35,03 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,44 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.000,00 EUR gelegen.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

