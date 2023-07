Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 134,04 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 134,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,94 EUR. Mit einem Wert von 134,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 134.253 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 1,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 35,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

