Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 133,60 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 133,60 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,44 EUR ab. Bei 134,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.415 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 135,42 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das EPS lag bei 0,59 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.763,00 EUR gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

