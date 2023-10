Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 121,36 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 121,36 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 121,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 59.276 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 12,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (99,39 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 22,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,44 EUR an.

Am 26.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Lufthansa, Airbus und MTU wollen nachhaltige Flugkraftstoffe erforschen - Aktien verlieren

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie gesucht: Jefferies spricht Kaufempfehlung für Airbus aus