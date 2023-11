Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 133,84 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 134,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 133,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 123.052 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. 3,65 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 107,04 EUR fiel das Papier am 07.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,02 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 145,38 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.897,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

