Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 133,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 133,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,02 EUR. Zuletzt wechselten 198.193 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,07 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,38 EUR an.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.897,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie gewinnt: Emirates ordert 15 Airbus A350-900

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa soll Ex-Airbus-Chef Enders als AR-Chef gewonnen haben - Appell für ITA-Einstieg

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren eingebracht