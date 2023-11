Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Montagvormittag an Boden

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 133,16 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 133,16 EUR. Bei 133,32 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.241 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 4,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,04 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 143,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.897,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie gewinnt: Emirates ordert 15 Airbus A350-900

Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa soll Ex-Airbus-Chef Enders als AR-Chef gewonnen haben - Appell für ITA-Einstieg

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren eingebracht