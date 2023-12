Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 137,96 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 137,96 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 137,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.954 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,08 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

