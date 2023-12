Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 139,78 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 139,78 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 139,68 EUR. Bei 140,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.840 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 143,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,00 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,88 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

