Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) steigt am Nachmittag

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 04:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 123,24 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,02 EUR. Bei 122,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 186.481 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 markierte das Papier bei 126,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 16.02.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.644,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.994,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie leichter: Airbus drängt auf schnellere Genehmigung von Rüstungsexporten

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus-Verwaltungsratschef tritt für rasche Eurofighter-Modernisierung ein

Airbus-Aktie auf Dreijahreshoch: Airbus hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com