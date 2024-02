Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 145,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 145,04 EUR. Bei 145,60 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 144,78 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.691 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,82 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,75 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 22.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,55 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

