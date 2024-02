Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 145,32 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 145,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 145,60 EUR. Bei 145,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.110 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 5,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 27,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,75 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie etwas höher: Luftfahrtmesse in Singapur mit Airbus und ohne Boeing-Jets - Comac zeigt C919

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight