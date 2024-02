Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag nahezu unverändert

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 145,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 145,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,60 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 144,86 EUR. Bei 145,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7.973 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 5,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 27,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,75 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie etwas höher: Luftfahrtmesse in Singapur mit Airbus und ohne Boeing-Jets - Comac zeigt C919

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight