Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag südwärts

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 162,98 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 162,98 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 161,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.212 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 173,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,65 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,60 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,22 EUR.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 24,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,85 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.



