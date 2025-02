Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 161,00 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 161,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 160,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 290.202 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 173,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,52 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,22 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX sackt letztendlich ab

Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter