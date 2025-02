Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 162,96 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 162,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.580 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 30,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,62 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 172,22 EUR.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 24,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,89 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

