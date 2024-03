Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 168,62 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 168,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 170,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 169,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.663 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2024 auf bis zu 170,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 116,46 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,93 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 160,00 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

