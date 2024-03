Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Nachmittag zu

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 168,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 168,90 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 170,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.498 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 markierte das Papier bei 170,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 116,46 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,05 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 163,00 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 22.886,00 EUR gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,65 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie höher: Boeing könnte Airbus-Produktion bei Spirit-Übernahme abspalten - Milliarden-Geldabfluss erwartet

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 notiert schlussendlich im Minus