Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 169,46 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 169,46 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 169,92 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,64 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.425 Stück gehandelt.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,27 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 116,46 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,28 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Der Umsatz wurde auf 14.897,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.644,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie höher: Boeing könnte Airbus-Produktion bei Spirit-Übernahme abspalten - Milliarden-Geldabfluss erwartet

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 notiert schlussendlich im Minus