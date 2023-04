Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,30 EUR

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 128,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 127,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.470 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 129,70 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 1,00 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,39 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,00 EUR.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,13 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 20.644,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.994,00 EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 01.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,57 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

