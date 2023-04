Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,38 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 129,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 129,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.191 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,70 EUR. 0,22 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,00 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,48 Prozent auf 20.644,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.994,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Aktie aus.

