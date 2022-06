Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,53 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 98,98 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.184 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 19,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 90,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 7,98 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,36 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,98 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Lufthansa-Aktie & Co. im Aufwind: Luftfahrt- und Reisewerte dank IATA-Optimismus gefragt

Lufthansa-Aktie steigt an: Lufthansa prüft im Juli Rückkehr der A380

Airbus-Aktie im Plus: Airbus laut Chef Faury in Gesprächen mit Qatar Airways - Partnerschaft mit Qantas für nachhaltiges Flugbenzin

