Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,54 EUR

-0,66% Charts

News

Analysen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 132,96 EUR. Bei 133,02 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,46 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.649 Stück gehandelt.

Am 19.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 34,92 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,60 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

Airbus und STMicro arbeiten bei Halbleitern für Flugzeug-Elektrifizierung zusammen - Aktien gewinnen

Airbus-Aktie etwas höher: Qantas finalisiert Auftrag für weitere neun Airbus A220 - Auch Philippine Airlines kauft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com