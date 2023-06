Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,54 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 131,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 131,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 132,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.049 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,56 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,41 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.763,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

Airbus und STMicro arbeiten bei Halbleitern für Flugzeug-Elektrifizierung zusammen - Aktien gewinnen

Airbus-Aktie etwas höher: Qantas finalisiert Auftrag für weitere neun Airbus A220 - Auch Philippine Airlines kauft

