Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 135,04 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 135,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.762 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 0,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.000,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.763,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

