Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 134,08 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 134,08 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,08 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 135,08 EUR. Bisher wurden heute 241.035 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 135,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Mit einem Zuwachs von 1,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,59 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 26.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

