Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 134,84 EUR.

Bei einem Wert von 135,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,43 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,44 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 11.763,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.000,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

