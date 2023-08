Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 127,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,48 EUR zu. Bei 127,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 91.743 Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 8,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 47,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

