Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 127,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 127,50 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,52 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 127,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.726 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 32,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

