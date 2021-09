Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) höher

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 113,30 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.341 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 113,50 EUR. Bei 112,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.959 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 26.09.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 131,50 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

40 statt 30 Werte: Airbus und neun weitere Konzerne im größeren DAX

Der 1.271-Prozent-Index: Warum der Nebenwerte-Index MDAX so stark ist

IG Metall: Warnstreik bei Airbus und Premium Aerotec - Airbus-Aktie gibt nach

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus