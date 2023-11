Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 133,84 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 133,84 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 168.115 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 3,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 25,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

